França goleia a Noruega em amistoso sem o astro Ribéry

PARIS - Em seu primeiro amistoso de preparação para a Copa do Mundo, a seleção da França não aliviou contra a Noruega nesta terça-feira e aplicou 4 a 0 no Stade de France, palco da final do Mundial de 1998. Sem contar com Franck Ribéry, poupado, o time da casa foi liderado por Valbuena e Giroud.

Maestro do meio-campo francês, Ribéry foi liberado da partida por conta de dores nas costas. O jogador vinha de uma desgastante temporada pelo Bayern de Munique, que foi campeão alemão e da Copa da Alemanha. E ainda foi semifinalista da Liga dos Campeões.

Sem o meia, titular garantido na Copa, o técnico Didier Deschamps escalou um meio-campo com Matuidi, Pogba, Cabaye e Valbuena, que fez função semelhante a de Ribéry no amistoso. E, sem dificuldade, armou as principais jogadas do time francês.

Aos 15 minutos, foi de seus pés, em posição de impedimento, que saiu o cruzamento para o gol de cabeça de Pogba, sem marcação dentro da pequena área. Três minutos depois, o meia-atacante bateu da entrada da área e quase marcou o segundo. A Noruega tentou reagir em cobrança de falta perigosa, para fora.

A bola só voltou a balançar as redes no segundo tempo. Aos 6, Giroud dominou na entrada da área, deu lindo corte no marcador e bateu de primeira: 2 a 0. O terceiro veio aos 22, quando Debuchy deu grande passe para Remy bater na saída do goleiro norueguês. Apenas dois minutos depois, Valbuena, de novo, cruzou da linha de fundo e Giroud cabeceou para as redes.

A seleção francesa fará mais dois amistosos antes da estreia na Copa, no dia 15, em Porto Alegre, contra Honduras, pelo Grupo E. Antes disso, vai duelar com o Paraguai, no dia 1º, em Nice. E contra a Jamaica, no dia 8, em Lille.