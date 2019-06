França goleia Andorra e lidera grupo nas Eliminatórias da Eurocopa

A França confirmou a sua condição de atual campeã do mundo com tranquilidade, nesta terça-feira, ao golear a Andorra por 4 a 0, fora de casa, em Andorra la vella, capital do país adversário, pela quarta rodada do Grupo H das Eliminatórias para a Eurocopa de 2020, e se recuperou da derrota no seu compromisso anterior. Com a goleada, a seleção francesa reassumiu a liderança desta chave do qualificatório para o torneio continental, com nove pontos, enquanto o seu modesto adversário segue sem pontuar e ocupa a sexta e última posição.

Atuando em ritmo de treino diante de um frágil rival, os franceses abriram vantagem de 3 a 0 já no primeiro tempo, com gols de Mbappé, Ben Yedder e Thauvin. Na etapa final, Zouma voltou a balançar as redes pelos visitantes, que diminuíram o ritmo visivelmente em um momento no qual os seus jogadores estão desgastados após o término da temporada 2018/2019 de clubes na Europa.

Antes de diminuir o ritmo na segunda metade do confronto, a França foi para a cima de Andorra na etapa inicial e fez o seu primeiro gol aos 11 minutos do primeiro tempo. Depois de receber um passe de Griezmann do meio de campo, Mbappé invadiu a área adversária com liberdade e tocou com categoria por cima do goleiro Gomes, que saía no abafa.

O segundo gol do jogo saiu aos 30 minutos, quando Thauvin recebeu pelo lado direito da grande área e rolou para o meio para Ben Yedder bater de primeira no canto direito baixo de Gomes. E nos acréscimos da etapa inicial, aos 46, os franceses voltaram a ampliar depois de Mbappé ser lançado pelo lado esquerdo, em aparente posição de impedimento, e cruzar para Thauvin acertar uma bela bicicleta.

No segundo tempo, o defensor Zouma aproveitou um vacilo da zaga de Andorra para decretar o 4 a 0, aos 15 minutos. Foi o terceiro triunfo dos comandados pelo técnico Didier Deschamps nesta edição das Eliminatórias, nas quais os campeões da Copa de 2018 vinham de derrota por 2 a 0 para a Turquia, fora de casa.

Os turcos, por sinal, foram derrotados por 2 a 1 pela Islândia, atuando como visitantes em outro duelo desta terça-feira, e caíram para a vice-liderança deste Grupo H do qualificatório europeu. Com os mesmos nove pontos dos franceses, a Turquia está atrás pelos critérios de desempate. Os islandeses também chegaram aos nove pontos e ocupam o terceiro lugar, embolando assim a disputa pela ponta.

Já a quarta posição é ocupada pela Albânia, que nesta terça superou a Moldávia por 2 a 0, em casa, e agora está com seis pontos, três à frente dos adversários deste duelo, que ficaram na vice-lanterna da chave.

ITÁLIA BUSCA VIRADA

A Itália sofreu, mas se manteve com 100% de aproveitamento nestas Eliminatórias da Eurocopa ao vencer a Bósnia-Herzegovina por 2 a 1, de virada, em Turim, no confronto realizado no estádio da Juventus.

O atacante Dzeko, que defende a Roma, abriu o placar para os bósnios aos 32 minutos do primeiro tempo, mas os italianos foram buscar a reação na etapa final. O empate dos donos da casa veio com um golaço. Após escanteio batido pela direita, Insigne recebeu do outro lado, na entrada da grande área, e bateu de primeira pelo alto para acertar forte chute no canto direito do goleiro Sehic, aos 4 minutos.

E a virada só veio aos 41 minutos, quando Verratti recebeu uma bola pelo lado esquerdo da grande área e finalizou cruzado com categoria no canto baixo de Sehic para marcar.

Com o resultado, a Itália agora soma 12 pontos em quatro partidas e continua na liderança isolada do Grupo J do qualificatório, no qual os bósnios ocupam a quinta e penúltima posição, com apenas quatro.

Na vice-liderança desta chave está a Finlândia, que em outro duelo do dia bateu Liechtenstein por 2 a 0, fora de casa, e chegou aos nove pontos, enquanto o modesto rival derrotado continua sem pontuar e na lanterna. A terceira posição desta chave foi assumida pela Armênia, com seis pontos, ao superar a Grécia por 3 a 2, em Atenas. Os gregos, campeões europeus em 2004, estão em quarto lugar, com quatro pontos.