França goleia Vietnã e avança às oitavas de final da Copa do Mundo Sub-20

A seleção da França goleou o Vietnã por 4 a 0 nesta quinta-feira pelo Grupo E da Copa do Mundo Sub-20 e conquistou a classificação para as oitavas de final do torneio que está sendo realizado na Coreia do Sul. Os gols foram marcados por Thuram, Poha e Augustin, que fez dois depois de perder um pênalti aos cinco minutos do primeiro tempo. Além da França, também já garantiram vaga nas oitavas as seleções de Coreia do Sul, Venezuela e Zâmbia.

Também pelo Grupo E nesta quinta-feira, a seleção da Nova Zelândia venceu Honduras por 3 a 1, com dois gols de Bevan e um de Ashworth. Álvarez descontou para o time da América Central. Com os resultados desta quinta-feira, a França permaneceu na liderança do Grupo E do torneio, com seis pontos. A Nova Zelândia soma quatro pontos na segunda posição, seguida da seleção do Vietnã, em terceiro, com apenas um ponto. Honduras ainda não pontuou.

Também nesta quinta, a seleção dos Estados Unidos venceu Senegal por 1 a 0, com gol de Sargent, e assumiu a ponta do Grupo F, com quatro pontos. Na outra partida da chave, a Arábia Saudita superou o Equador por 2 a 1 e conquistou seus primeiros pontos na competição, terminando a rodada em segundo lugar.

Alyami marcou duas vezes para a Arábia e Caicedo descontou no final do jogo para os sul-americanos. Com esses resultados, o Equador termina a rodada em quarto lugar do grupo, com apenas um ponto, dois a menos que a Arábia Saudita, em terceiro.

Nesta sexta a terceira rodada do Grupo B conta com os confrontos México x Venezuela e Alemanha x Vanuatu, ambos às 5h (horário de Brasília). Três horas mais tarde, pelo Grupo A, a Inglaterra joga contra a seleção da Coreia do Sul e a equipe de Guiné enfrenta a Argentina. Pentacampeão da Copa do Mundo Sub-20, o Brasil não conseguiu se classificar para esta edição do torneio que vai até o dia 11 de junho.