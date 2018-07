França jogará amistoso com o Chile em agosto

Antes da realização do confronto, resta saber quem assumirá o comando da seleção chilena, que ainda não definiu um substituto para o argentino Marcelo Bielsa, que renunciou ao cargo depois das eleições da federação de futebol do Chile.

No entanto, o presidente eleito Jorge Segovia foi inabilitado de ocupar o cargo por causa de conflitos comerciais, e a federação irá realizar novas eleições em janeiro. Enquanto isso, alguns dirigentes se esforçam para que Bielsa volte atrás em sua decisão de deixar o comando da seleção.

Bielsa ganhou ainda mais aprovação do torcedor chileno após a Copa do Mundo de 2010, ao classificar o país para as oitavas de final, nas quais o Chile foi derrotado pelo Brasil. A França, por sua vez, tenta se reerguer sob o comando de Laurent Blanc, após a vexatória campanha no Mundial, no qual a seleção foi eliminada já na primeira fase depois de uma série de conflitos internos entre os jogadores e o ex-treinador Raymond Domenech.