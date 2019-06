França perde para a Turquia e deixa escapar a ponta das Eliminatórias da Eurocopa

Atual campeã mundial, a França foi surpreendida pela Turquia, fora de casa, e acabou derrotada pelo placar de 2 a 0, neste sábado, em partida válida pelo Grupo H das Eliminatórias para a Eurocopa de 2020.

Com o revés na cidade de Konya, a seleção do técnico Didier Deschamps acabou cedendo o primeiro lugar do grupo da competição aos turcos, que agora têm 9 pontos, três a mais que os franceses - os dois primeiros se classificam ao torneio classificatório. A Islândia é a terceira colocada, também com seis.

Os gols do confronto foram anotados por Kaan Ayhan e Cengiz Under, interrompendo a boa sequência dos franceses, que começaram o classificatório goleando Moldávia (4 a 1), fora de casa, e Islândia (4 a 0) em seus domínios. Pela mesma chave, a Moldávia venceu Andorra por 1 a 0.

Pelo Grupo C, também neste sábado, a Alemanha manteve os 100% de aproveitamento ao vencer, em Borisov, a Bielo-Rússia por 2 a 0, com gols de Leroy Sane e Marco Reus. O triunfo deixou os alemães com seis pontos em dois jogos, enquanto os adversários deste sábado permaneceram na lanterna, ainda sem pontuar. Com uma partida a mais e nove pontos, a líder da chave é a Irlanda do Norte, que bateu a Estônia por 2 a 1, fora de casa.

Outra seleção campeã do mundo que foi a campo neste sábado pelas Eliminatórias da Eurocopa foi a Itália. Ao superar a Grécia, em Atenas, por 3 a 0 (gols de Barella, Insigne e Bonucci), os comandados de Roberto Mancini mantiveram a liderança da chave J após a terceira vitória em três rodadas, deixando os gregos com quatro pontos, na terceira colocação. A Finlândia, com seis pontos, ocupa o segundo lugar.

Com gols de Mertens, Castagne e Lukaku, a Bélgica também não teve dificuldades para ganhar do Casaquistão, em Bruxelas, marcando 3 a 0 para ratificar a ponta no Grupo I, com nove pontos, três a mais que a vice-líder Rússia, que, por sua vez, atropelou San Marino por 9 a 0 em Saranski. Completando a rodada, a Escócia recebeu o Chipre e saiu de campo com a vitória por 2 a 1, também chegando aos seis pontos, em terceiro lugar.