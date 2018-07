França perde para Suécia, mas se classifica para quartas na Euro Com um futebol abaixo do esperado, a França se classificou para as quartas de final da Eurocopa nesta terça-feira como vice-líder do Grupo D, apesar da derrota por 2 x 0 para a Suécia, que venceu com gols de Zlatan Ibrahimovic e Sebastian Larsson.