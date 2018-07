França pode liberar torcida do Olympique em clássico Os torcedores do Olympique de Marselha podem ser autorizados a viajar para assistirem o jogo contra o Paris Saint-Germain após o comitê de apelação da Liga Francesa de Futebol (LFP) aceitar um recurso contra a decisão que proibiu a presença de visitantes no jogo marcado para o dia 7 de novembro.