França quer jogo contra Inglaterra por razões simbólicas

A França estava jogando contra a campeã mundial Alemanha, em Paris, na sexta-feira, quando uma onda de ataques atingiu a cidade, matando pelo menos 129 pessoas.

A seleção francesa passou a noite de sexta-feira dentro do Stade de France com a seleção alemã após o fim do jogo.

"Falamos com a federação francesa no sábado, e estivemos em contato com o gabinete do presidente francês, e havia duas condições para a realização do jogo", disse Glenn.

"As autoridades e o governo da Grã-Bretanha precisavam ter certeza de que era seguro e os franceses queriam jogar. Eles quiseram ir em frente, sobretudo por razões simbólicas, e ficamos muito felizes em atender às suas preocupações."

Glenn aconselhou os torcedores a chegar cedo para o jogo por causa das verificações de segurança adicionais que serão realizadas depois dos ataques que também deixaram mais de 350 pessoas feridas.

(Reportagem de Ken Ferris)