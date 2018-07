França sofre lesão em treino e vira dúvida no Palmeiras

SÃO PAULO - Destaque do Palmeiras na vitória por 2 a 1 sobre o XV de Piracicaba, na noite anterior, pela sexta rodada do Paulistão, o volante França chegou a dar entrevista coletiva nesta quinta-feira falando sobre o gol marcado e a boa fase que vive no clube. Pouco mais de uma hora após a conversa com a imprensa, ele se machucou e pode desfalcar a equipe no domingo, contra o Audax, no Pacaembu.

Durante uma disputa de bola com o atacante Diogo no treino, França torceu o tornozelo direito e teve que deixar o gramado sendo amparado. Ele ainda vai realizar exames médicos, mas passou a ser dúvida para a partida de domingo.

O técnico Gilson Kleina disse após o jogo de quarta-feira em Piracicaba que poderia poupar o volante Marcelo Oliveira, dando uma chance para França ser titular no domingo. Agora, caso ele seja vetado, o titular da posição deve ser mantido, já que as outras duas opções do elenco para o setor estão indisponíveis: Renato ainda está machucado e Eguren busca melhor condicionamento físico.

O resultado do exame medico de França só deve ser conhecido nesta sexta-feira. Por enquanto, desfalque certo para a partida de domingo é o lateral-esquerdo Juninho, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo - William Matheus entrará em seu lugar.