França vence amistoso com Inglaterra em Wembley

A renovada seleção da França surpreendeu a Inglaterra, nesta quarta-feira, e venceu o amistoso disputado no Estádio de Wembley, pelo placar de 2 a 1. Benzema e Valbuena abriram 2 a 0, mas Peter Crouch descontou nos minutos finais. Com o resultado, o time inglês manteve o tabu de não derrotar o rival desde 1997.

A vitória aumenta a confiança da seleção francesa, abatida com a decepcionante campanha na Copa do Mundo. Sob o comando do técnico Laurent Blanc, a equipe acumula quatro triunfos consecutivos, incluindo as três vitórias que a deixou na liderança do Grupo D das Eliminatórias da Eurocopa de 2012.

Já a Inglaterra continua decepcionando a torcida, depois da frustrante queda no Mundial, com goleada da Alemanha, nas oitavas de final. Nas Eliminatórias da Eurocopa, a seleção inglesa ocupa o segundo lugar do Grupo G, atrás de Montenegro.

Diante desse retrospecto, o time misto da Inglaterra, sem Rooney e Lampard, teve dificuldade para barrar a embalada França. Benzema, que não esteve na África do Sul, abriu o placar aos 16 minutos de jogo. O gol irritou a torcida, que vaiou o time da casa ao final do primeiro tempo.

Pressionado, o técnico Fabio Capello fez três mudanças no intervalo. Mandou a campo Richards, Warnock e Johnson nas vagas de Ferdinand, Gibbs e Walcott. Mas não teve sucesso. A França continuou melhor em campo e não demorou para chegar ao segundo gol. Valbuena completou cruzamento de Sagna e aumentou a vantagem dos visitantes, aos 10 minutos.

O gol de honra dos anfitriões só saiu aos 41 minutos. Crouch, que acabara de entrar em campo, completou de pé direito a cobrança de escanteio de Lescott e deu números finais ao placar.