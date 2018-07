França vence e vai encarar a Itália nas oitavas da Copa do Mundo Sub-20

A França venceu a Nova Zelândia por 2 a 0 neste sábado, garantiu a liderança no Grupo E e avançou para as oitavas de final da Copa do Mundo Sub-20, que acontece na Coreia do Sul.

O time francês foi a nove pontos, manteve os 100% de aproveitamento na fase inicial, e terá na próxima fase o clássico contra a Itália, que terminou na segunda colocação do Grupo D, atrás do Uruguai.

Apesar da derrota, a Nova Zelândia também se classificou ao terminar em segundo lugar na chave com quatro pontos. Agora terá pela frente os Estados Unidos. No outro duelo do grupo, Honduras venceu o Vietnã por 2 a 0, mas ambos se despediram da competição.

A seleção norte-americana garantiu a classificação ao empatar por 1 a 1 com a Arábia Saudita em duelo válido pelo Grupo F. O resultado deixou os Estados Unidos em primeiro lugar da chave com cinco pontos.

Senegal terminou em segundo lugar graças a um empate sem gols com o Equador. Foi a quatro pontos, mesma pontuação da Arábia Saudita, mas melhor saldo de gols. A Arábia Saudita, no entanto, avançou como um dos melhores terceiros colocados e jogará contra o Uruguai nas oitavas de final. A equipe africana enfrentará o México na próxima fase.

As oitavas de final começam nesta terça-feira, com o duelo entre Venezuela e Japão. Na sequência, a anfitriã Coreia do Sul enfrentará Portugal. Vale lembrar que a seleção brasileira ficou de fora da Copa do Mundo devido ao desempenho ruim no Sul-Americano da categoria.