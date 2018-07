França vence Itália por 2 x 1 com gol de Gomis

A Itália começou bem e quase marcou com Mario Balotelli, que participou da jogada do primeiro gol, aos 35 minutos.

O atacante do Manchester City passou para Riccardo Montolivo, que deu uma assistência para El Shaarawy abrir o placar com um toque sutil na saída do goleiro Hugo Lloris.

O time de Didier Deschamps empatou dois minutos depois graças a Mathieu Valbuena, e virou de forma merecida aos 22 do segundo tempo com Gomis.

(Por Terry Daley)