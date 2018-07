França vence Luxemburgo por 2 a 0 e embala nas Eliminatórias da Euro 2012

Vincent Kessler/Reuters

Benzema (dir.) comemora o seu gol na vitória da França por 2 a 0 sobre Luxemburgo

METZ - Depois de um início trôpego, a França embalou nas Eliminatórias da Eurocopa 2012. Nesta terça-feira, a equipe do técnico Laurent Blanc faturou sua terceira vitória consecutiva ao superar Luxemburgo por 2 a 0, no Stade Municipal Saint-Symphorien, em Metz.

Com o resultado, os franceses assumiram a liderança isolada do Grupo D, com nove pontos, um a mais que a Bielo-Rússia, algoz da Albânia - 2 a 0. A seleção de Luxemburgo ocupa a lanterna da chave, com apenas um ponto.

O terceiro triunfo da França nas Eliminatórias começou a ser construído aos 22 minutos do primeiro tempo, quando Benzema acertou forte chute dentro da área. Mas os visitantes não entregaram os pontos e levaram perigo ao gol de Lloris no final da etapa inicial e no segundo tempo.

A situação dos franceses só melhorou quando Peters recebeu o segundo cartão amarelo e deixou Luxemburgo em desvantagem aos 10 minutos da etapa final. Aos 31, Gourcuff tratou de garantir a vitória da França ao acertar belo chute de longa distância.