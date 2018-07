França vence sub-20 e vira primeira 'campeã de tudo' O Brasil pode ser o maior campeão da história do futebol, mas a França é a única seleção que tem todos os títulos possíveis em nível mundial. Neste sábado, os franceses venceram os uruguaios nos pênaltis, após 120 minutos de 0 a 0, e faturaram, na Turquia, o primeiro título do país no Mundial Sub-20.