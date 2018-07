França vence Sub-20 e vira primeira 'campeã de tudo'

SÃO PAULO - O Brasil pode ser o maior campeão da história do futebol, mas a França é a única seleção que tem todos os títulos possíveis em nível mundial. Neste sábado, os franceses venceram os uruguaios nos pênaltis, após 120 minutos de 0 a 0, e faturaram, na Turquia, o primeiro título do país no Mundial Sub-20.

Mordendo pelas beiradas, a França virou a primeira "campeã de tudo". Os franceses já haviam conquistado o Mundial Sub-17 (em 2001), o ouro olímpico (em Los Angeles/1984), a Copa das Confederações (em 2001 e 2003) e, obviamente, a Copa do Mundo, que ela ganhou em casa, em 1998. Na soma, seis títulos. O Brasil, que nunca ganhou uma Olimpíada no futebol, tem 17 taças na soma das demais competições.

Para ser campeã sub-20, a França aproveitou um torneio relativamente esvaziado. Isso porque nem Brasil nem Argentina, que juntos ganharam 11 nas 18 edições anteriores do Mundial, não conseguiram a vaga pelo Sul-Americano da categoria. Além disso, a Espanha usou uma equipe praticamente reserva, uma vez que os principais jogadores do seu elenco disputaram, semanas antes, o Europeu Sub-21.

Na Turquia, os franceses começaram o Mundial cambaleando. Ganharam de Gana, empataram com os EUA e perderam da Espanha na fase de grupo. Mas cresceram no mata-mata, eliminando Turquia, Usbequistão e Gana. Na decisão, levaram sufoco dos uruguaios, mas se deram muito bem nos pênaltis, aproveitando que os rivais bateram muito mal as duas primeiras cobranças, facilitando as defesas de Areola.

Com o título, a França se uniu a Gana, Espanha, União Soviética, Alemanha e Iugoslávia com uma taça. Portugal tem duas, Brasil cinco e Espanha seis. Já o Uruguai coleciona dois vices, uma vez que também perdeu a final de 1997, para a Argentina.

A França é a primeira ''campeã de tudo'' em nível mundial, mas também regionalmente ela já conquistou todos os torneios existentes no calendário: a Eurocopa e também os campeonatos europeus sub-21, sub-19 e sub-17. Ela também já venceu os Jogos do Mediterrâneo, o equivalente local aos Jogos Pan-Americanos.