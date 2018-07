França vence Ucrânia em jogo interrompido pela chuva Com ótima atuação no segundo tempo, a França derrotou a Ucrânia por 2 a 0, nesta sexta-feira, em Donetsk, pela segunda rodada do Grupo D da Eurocopa. A partida, no entanto, ficou marcada pela forte chuva que caiu na cidade ucraniana e interrompeu a partida, logo em seu início, por quase uma hora.