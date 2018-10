França x Alemanha: horário, onde assistir e o que está em jogo

França x Alemanha se enfrentam nesta terça-feira, às 15h45, em Saint-Denis, na França, pela terceira rodada da Liga das Nações. Os franceses lideram a o grupo 1, com quatro pontos, enquanto os alemães têm apenas um.

França x Alemanha terá transmissão da TNT e tempo real do Estado. No primeiro turno do grupo, alemães e franceses empataram sem gols, no primeiro jogo de ambas seleções após a Copa do Mundo.

Depois do confronto, a Alemanha venceu o Peru por 2 a 1 e perdeu para a Holanda por 3 a 0. Já a França derrotou os holandeses por 2 a 1 e empatou por 2 a 2 com a Islândia.