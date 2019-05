França x Bolívia: onde assistir ao vivo e horário do amistoso

França e Bolívia se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), em amistoso no Stade de la Beaujoire, em Nantes. A partida serve como preparação para as Eliminatórias da Eurocopa e da Copa América, respectivamente.

Transmissão de França x Bolívia

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Space

A França, mandante da partida, enfrentará a Turquia e a Andorra, respectivamente nos dias 8 e 11 de junho, em seus dois próximos jogos pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2020. Nos dois duelos os atuais campeões mundiais atuarão como visitantes. O time dirigido pelo técnico Didier Deschamps lidera o Grupo H do qualificatório para a competição continental, com seis pontos.

Na partida deste domingo, a Bolívia desafiará o favoritismo dos franceses enquanto se prepara para a Copa América, que será realizada no Brasil. A estreia dos bolivianos no torneio será justamente contra a seleção brasileira, no dia 14 de junho, no estádio do Morumbi, em São Paulo. O jogo valerá pelo Grupo A da competição, na qual a seleção dirigida por Eduardo Villegas também enfrentará o Peru, no dia 18, no Maracanã, no Rio, e a Venezuela, no dia 22, no Mineirão, em Belo Horizonte, na primeira fase.