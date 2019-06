França x Brasil: onde assistir ao jogo da seleção olímpica

A seleção olímpica do Brasil (time sub-23) enfrenta a França nesta quarta-feira, às 14h30 (horário de Brasília), em jogo válido pela segunda rodada do Torneio Maurice Revello, mais conhecido como Torneio de Toulon. A partida acontece no Stade d'Honneur Marcel Roustan, em Salon-de-Provence, na França.

Transmissão de França x Brasil

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal ESPN Brasil.

Essa é a primeira etapa de preparação da equipe que, em janeiro do próximo ano, irá em busca de uma vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, no Japão. O Pré-Olímpico será disputado na Colômbia e classificará duas seleções para as Olimpíadas. O Brasil tentará repetir a conquista da medalha de ouro obtida no Rio-2016 com a vitória na disputa por pênaltis contra a Alemanha.

A seleção brasileira conquistou o Torneio Maurice Revello em oito edições: 1980, 1981, 1983, 1995, 1996, 2002, 2013 e 2014. Este ano, o Brasil está no Grupo B e goleou a Guatemala na estreia por 4 a 0, no último domingo. Depois da França, o time comandado pelo técnico André Jardine enfrentará o Catar, neste sábado, no Stade Jules-Ladoumègue, na cidade de Vitrolles.