França x Brasil: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copa do Mundo Feminina

França e Brasil se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), no Stade Océane, em Le Havre, pelas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina. Agora é jogo eliminatório. É vencer para seguir na competição.

Transmissão de França x Brasil

França x Brasil terá transmissão ao vivo pela TV Globo, Band e SporTV2. Os canais também vão transmitir online por seus sites e aplicativos e o Estado fará tempo real da partida.

A seleção brasileira se classificou às oitavas de final como terceira colocada no Grupo C, com seis pontos, mesma pontuação de Itália e Austrália, que ficaram em 1º e 1º lugar, respectivamente, na chave. O Brasil aposta novamente em Marta para avançar. Foi dele o gol do triunfo diante das italianas.

Anfitriã da Copa do Mundo, a França terminou em primeiro lugar no Grupo A, com 100% de aproveitamento. As francesas passaram por Coreia do Sul (4 a 0), Noruega (2 a 1) e Nigéria (1 a 0) para avançarem às oitavas de final.