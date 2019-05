Franca x Flamengo: transmissão e horário da decisão da NBB

Franca e Flamengo se enfrentam neste sábado, às 14h30 (horário de Brasília), no ginásio do Pedrocão, em Franca, no jogo 3 da série melhor de cinco da final do Novo Basquete Brasil (NBB).

ONDE ASSISTIR AO VIVO FRANCA X FLAMENGO?

O jogo terá transmissão ao vivo da TV Bandeirantes, Fox Sports, ESPN e pelo Facebook do NBB.

A equipe do técnico Helinho espera aproveitar mais uma vez o fator quadra para virar a série contra o Flamengo. Na quinta-feira, no Pedrocão, Franca contou com o apoio da torcida para vencer por 88 a 79.

Do outro lado, o técnico Gustavo De Conti tenta corrigir os erros para vencer em Franca e levar a série para o Rio de Janeiro com chance de confirmar o título. A quarta partida será no Maracanãzinho.