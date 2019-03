França x Islândia: onde assistir ao vivo e horário do jogo europeu

França e Islândia se enfrentam nesta segunda-feira, às 16h45 (horário de Brasília), no Stade de France, em Saint-Denis, pela segunda rodada do Grupo H das Eliminatórias para a Eurocopa. As duas seleções estrearam com vitória na competição.

França x Islândia terá transmissão do canal TNT. França, Islândia e Turquia pularam na frente da classificação, por vencerem seus jogos de estreia. Ainda nesta segunda, outros dois jogos serão realizados: Turquia x Moldávia e Andorra x Albânia.

Na primeira rodada, a França goleou a Moldávia por 4 a 1, na última sexta-feira. Depois do confronto desta segunda, a atual campeã mundial enfrentará a Turquia, dia 8 de junho, e a Andorra, dia 11 de junho.

A Islândia derrotou a Andorra por 2 a 0, também na sexta-feira. Os próximos jogos da seleção islandesa será contra a Albânia, dia 8 de junho, e Turquia, dia 11 de junho.