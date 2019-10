França x Turquia: como ver ao jogo pelas Eliminatórias para a Euro

Em um confronto direto pela liderança do Grupo H, França e Turquia se enfrentam nesta segunda-feira, às 15h45 (horário de Brasília), no Stade de France, pela oitava rodada das Eliminatórias para a Eurocopa 2020. França x Turquia terá transmissão do canal Space.

As duas seleções dividem a ponta da tabela com 18 pontos, mas os turcos aparecem à frente pelo confronto direto (na primeira fase, venceu os franceses por 2 a 0).

Últimos jogos da França (todos pelas Eliminatórias para a Euro)

11/10 Islândia 0 x 1 França

10/9 França 3 x 0 Andorra

7/9 França 4 x 1 Albânia

11/6 Andorra 0 x 4 França

8/6 Turquia 2 x 0 França

Últimos jogos da Turquia (todos pelas Eliminatórias para a Euro)

11/10 Turquia 1 x 0 Albânia

10/9 Moldávia 0 x 4 Turquia

7/9 Turquia 1 x Andorra

11/6 Islândia 2 x 1 Turquia

8/6 Turquia 2 x 0 França