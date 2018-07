France Football começa a revelar os 30 finalistas da Bola de Ouro

Após seis anos de parceria com a Fifa, a revista francesa France Football volta a eleger de forma independente o vencedor da sua tradicional Bola de Ouro. Até o fim do dia nesta segunda-feira serão revelados os 30 finalistas, em divulgação a conta-gotas. O ganhador será definido em votação realizada por jornalista do mundo todo.

As duas primeiras levas de finalistas revelados tinham atletas cujos nomes esportivos começam pela letras da A a H. Desse grupo, destaque para o português Cristiano Ronaldo, que levou seu país ao título inédito da Eurocopa e é o favorito a vencer a Bola de Ouro pela quarta vez, depois de ganhar em 2008 (da France Football), 2013 e 2014 (em parceria com a Fifa).

Seu grande concorrente, como de praxe, deverá ser Lionel Messi, dono de cinco Bolas de Ouro (2009, 2010, 2011, 2012 e 2015). Só em 2010 que Ronaldo não foi o vice do argentino.

Entre os 10 indicados nas duas primeiras levas, há três atacantes argentinos: Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín e Paulo Dybala. Também estão entre os finalistas o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, o galês Gareth Bale, o italiano Gianluigi Buffon, o belga Kevin De Bruyne, o uruguaio Diego Godin, o francês Antoine Griezmann.