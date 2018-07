France Football encerra parceria com Fifa e entregará Bola de Ouro sozinha

A revista francesa "France Football" anunciou nesta sexta-feira o término da parceria com a Fifa, que durava desde 2010, para a entrega da Bola de Ouro ao melhor jogador do ano. De acordo com a publicação, o sistema de premiação decidido por jornalistas, capitães e técnicos das equipes agora faz parte do passado, após não ter o acordo renovado com a organização.

O novo formato do prêmio será revelado na edição da próxima terça-feira da revista, que tranquilizou torcedores e jogadores ao garantir a 61ª premiação de sua história.

"Que Gareth Bale, Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann, Lionel Messi, Neymar, Luis Suárez e outros não se preocupem: haverá uma 61ª Bola de Ouro", acrescentou a revista em seu site, sem detalhar o motivo do encerramento da parceria.

O último jogador a ganhar o prêmio foi o argentino Lionel Messi, do Barcelona, que chegou ao quinto troféu na premiação realizada em janeiro deste ano.