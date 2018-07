Francês assume comando da seleção chinesa de futebol

PEQUIM - Alain Perrin foi oficialmente confirmado, nesta sexta-feira, como novo técnico da seleção chinesa de futebol. O técnico francês assume o lugar do espanhol José Antonio Camacho, que foi demitido em junho após uma série de derrotas, entre elas uma humilhante goleada por 5 a 1 sofrida diante da Tailândia.

Perrin desembarcou em solo chinês na última quinta-feira e já foi até a base de treinamentos da seleção no sul do país, em Qingyuan, onde a equipe nacional se prepara para enfrentar o Iraque, na próxima quarta-feira, em Dubai, pelas Eliminatórias da Copa da Ásia.

Embora o futebol seja bastante popular na China, a seleção do país nunca conseguiu ter sucesso e até hoje se classificou apenas para uma Copa do Mundo, realizada no Japão e na Coreia do Sul, em 2002. Atualmente, os chineses ocupam o 88º lugar no ranking da Fifa.

Escolhido para o cargo, Perrin já treinou clubes como Olympique de Marselha, Portsmouth, Saint-Etienne e Lyon, este último dirigido por ele em 2007, quando a equipe, então com o ídolo Juninho Pernambucano, conquistou o seu sétimo título consecutivo do Campeonato Francês.