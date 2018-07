Francês Claude Puel é anunciado como novo técnico do Leicester

Uma semana depois da demissão de Craig Shakespeare, o Leicester anunciou nesta quarta-feira seu novo técnico. O francês Claude Puel assinou contrato até o fim da temporada 2019/2020 e chega ao clube com a incumbência de liderá-lo na luta contra o rebaixamento do Campeonato Inglês.

"É um grande privilégio me tornar o novo técnico do Leicester, um clube cujos valores e ambições estão bem ligados com os meus. A oportunidade de ajudar o clube a reconstruir suas conquistas recentes é realmente empolgante e estou ansioso para trabalhar com donos, jogadores, comissão técnica e torcedores para que possamos ter sucesso", projetou Puel.

O francês tem 56 anos e possui um currículo com passagens por Monaco, Lille, Lyon, Nice e Southampton. Em sua única temporada na Inglaterra, ele levou o Southampton à decisão da Copa da Liga Inglesa, a qual perdeu para o Manchester United, e à oitava colocação do Campeonato Inglês. Mesmo assim, acabou demitido pelo clube em junho.

No Leicester, ele chega para tentar recuperar os melhores momentos de um time que surpreendeu o mundo ao protagonizar uma das maiores zebras do futebol mundial na temporada 2015/2016, quando foi campeão inglês. De lá para cá, no entanto, não se encontrou mais. E atualmente, mesmo ainda contando com nomes como Mahrez e Jamie Vardy, luta contra o rebaixamento da competição nacional.

"Ao nos reunirmos com Claude, sua atenção aos detalhes, conhecimento do nosso elenco, compreensão de nosso potencial e visão para nos ajudar foram extremamente impressionantes. Ele rapidamente se mostrou um candidato excepcional, e estou contente porque vamos ter a oportunidade de fortalecer nossa visão a longo prazo", projetou o vice-presidente do Leicester, Aiyawatt Srivaddhanaprabha.

Puel chega ao clube mesmo com um currículo pouco vitorioso. Em quase 20 anos de carreira, o treinador conquistou apenas um título de expressão: o Campeonato Francês de 1999/2000, com o Monaco. "Quando começamos o processo para encontrar um novo técnico, rapidamente estabelecemos o perfil de candidato que queríamos. E Claude se encaixou perfeitamente", explicou Srivaddhanaprabha.