Francês Dembélé sofre lesão no joelho direito e é cortado da Eurocopa

A França terá um importante desfalque para a sequência da Eurocopa. Nesta segunda-feira, a Federação Francesa de Futebol (FFF, na sigla em francês) informou que o atacante Ousmane Dembélé, do Barcelona, foi cortado depois que sofreu uma lesão no joelho direito durante o empate por 1 a 1 com a Hungria, em Budapeste, no último sábado. De acordo com os médicos, ele precisará de no mínimo três semanas de recuperação.

Dembélé passou por exames de raio X na noite de domingo em um hospital de Budapeste e os resultados indicaram que seria impossível ele voltar a disputar a Eurocopa. Depois de conversas entre os médicos da seleção da França e do Barcelona, foi decidido que ele deixaria a concentração da equipe nacional.

O atacante, de 24 anos, disputou 44 jogos pelo Barcelona na temporada 2020-2021 e marcou 11 gols. Pela seleção francesa foram outras seis partidas, com mais dois gols anotados. Ele sofreu poucas lesões no último ano - apenas duas (sem contar esta pela França na Eurocopa).

A França lidera o Grupo F, com quatro pontos. Alemanha e Portugal têm três cada e a Hungria obteve apenas um até agora. O próximo jogo dos franceses será nesta quarta-feira contra os portugueses, às 16 horas (de Brasília), na Arena Puskás, em Budapeste. No mesmo horário, alemães e húngaros duelarão na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha.