Francês do Tottenham vai defender Argélia na Copa do Mundo

LONDRES - Diego Costa não é o único jogador que decidiu mudar sua nacionalidade esportiva antes da Copa do Mundo. Neste sábado a Federação Argelina de Futebol anunciou que chegou a um acordo para que o meia Nabil Bentaleb, do Tottenham, defenda a equipe no Mundial que começa dia 12 de junho, no Brasil. Ele vai estrear pela Argélia já no amistoso de março, contra a Eslovênia.

Com 19 anos e 1,87m, Bentaleb surgiu em dezembro na equipe do Tottenham, depois de chegar à maioridade, e só em 2014 já foi titular em seis partidas do Campeonato Inglês. Assim, virou um dos destaques da equipe que ainda briga pelo título, estando sete pontos atrás do líder Chelsea.

Nascido em Lille, ele usava a nacionalidade francesa e já havia defendido o time sub-19 do país europeu. Neste sábado, porém, se reuniu com o presidente do federação argelina, Mohamed Raouaraoua. No encontro, ficou combinado que ele será convocado para o amistoso contra a Eslovênia, dia 5, em Blida (Argélia).

A Argélia está no Grupo H da Copa do Mundo e vai enfrentar Bélgica (17 de junho, em Belo Horizonte), Coreia do Sul (22, em Porto Alegre) e Rússia (26, em Curitiba). Como só vai jogar no Sul e Sudeste, ficará hospedada em Sorocaba, no interior de São Paulo. Antes da Copa, tem um amistoso agendado para o dia 4 de junho, contra a Romênia, em Genebra.