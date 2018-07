Francês Gallas capota buggy em atividade recreativa

A seleção francesa levou um susto neste domingo. O que era para ser uma atividade recreativa se transformou em momentos de tensão. Em uma corrida de buggies, o carro do zagueiro Gallas capotou. O jogador saiu ileso do acidente.

O defensor do Arsenal de 32 anos vem em boa recuperação de uma lesão na panturrilha da perna esquerda. Ele já treina normalmente com a seleção francesa, em Tignes, onde a França se prepara para o Mundial da África do Sul.

O amistoso contra a Costa Rica, na próxima quarta-feira, será o grande teste para saber se Gallas terá condições físicas de participar da Copa do Mundo. O técnico Raymond Domenech está otimista em relação à participação do jogador na competição. "É difícil dizer se ele está completamente recuperado, mas estou otimista pelo que eu tenho visto até agora", disse o treinador francês.

Quem realmente não poderá ir para a África do Sul é o volante Lassana Diarra. No sábado, o jogador sentiu fortes dores estomacais e neste domingo ele foi diagnosticado com anemia falciforme, que é uma desordem genética do glóbulo vermelho.