Francês Paul Pogba quer repetir título mundial sub-20 na Copa

Capitão da seleção sub-20 da França campeã mundial da categoria no ano passado, o volante Paul Pogba se inspira na conquista para que a equipe principal do país continue em busca de vencer a Copa do Mundo no Brasil. Até aqui, o meio-campista tem sido titular da boa campanha francesa no torneio - duas vitórias, um empate e o primeiro lugar assegurado no Grupo E.

"Espero que possamos ver uma repetição do que aconteceu no sub-20", disse Pogba ao site oficial da Fifa após disputado empate por 0 a 0 com o Equador, na quarta-feira, no Rio. "Ano passado, tivemos dificuldade contra a Espanha no terceiro jogo (derrota por 2 a 1), mas mesmo assim saímos campeões. Se o mesmo acontecer agora e conquistarmos o título, será fantástico", sonha o volante da Juventus.

O resultado contra os equatorianos quebrou a sequência de vitórias expressivas da França no Mundial - 3 a 0 contra Honduras e 5 a 2 sobre a Suíça -, mas o jogador não acredita que isso afetará a equipe no torneio. "Só nos faltou calma na frente do gol. Não acredito que essa partida vai nos influenciar negativamente. Nós empatamos, não perdemos. É importante fazer essa distinção. No geral, temos de estar satisfeitos com a nossa atuação na primeira fase", afirmou o volante.

O próximo obstáculo francês na busca pelo título é a Nigéria - segunda colocada do Grupo F -, em partida pelas oitavas de final na próxima segunda-feira, em Brasília. "Poderia ser a Argentina ou outra equipe. Não importa quem seja, nossos objetivos de vencer e ir o mais longe possível não mudam. Estamos fazendo todo o possível para isso", disse Pogba, estreante na Copa aos 21 anos.