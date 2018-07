Francês Pires chega ao Aston Villa para 'novo desafio'

O jogador de 37 anos, que estava sem clube, vinha treinando com seu ex-clube Arsenal após ter sido liberado pelo espanhol Villarreal neste ano.

Pires, que conquistou dois títulos do Campeonato Inglês durante sua passagem de seis anos pelo Arsenal e participou das campanhas vitoriosas da França na Copa do Mundo de 1998 e na Eurocopa de 2000, trabalhará com o técnico francês do Villa, Gerard Houllier.

"Estou muito feliz de me juntar ao Aston Villa porque é um grande clube na Inglaterra", disse Pires ao site do time (www.avfc.co.uk).

"Também estou empolgado com a chance de trabalhar com Gerard Houllier. Nos conhecemos... Essa mudança representa uma nova oportunidade e um novo desafio para mim".

Pires, que pode fazer sua estreia contra o Blackburn Rovers no domingo, vai acrescentar experiência ao elenco do Villa, que foi atingido este mês com as contusões de Stiliyan Petrov, Nigel Reo-Coker, Steve Sidwell, John Carew e Emile Heskey.