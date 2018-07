Francês Pires é suspenso na Índia após briga com o técnico

Uma das estrelas da nova liga indiana de futebol, o veterano francês Robert Pires, do Goa, foi suspenso por dois jogos e multado em cerca de 8 mil dólares por se envolver em uma confusão com o técnico do Atlético de Calcutá, o espanhol Antonio López, no túnel que dá acesso aos vestiários, no intervalo de partida entre os dois time na quinta-feira.

Sem jogar desde 2011, Pires largou a aposentadoria para ser um dos jogadores símbolos da Super Liga Indiana . Neste torneio, cada equipe tem um atleta especial, ícone do futebol. O francês cumpre essa função no Goa, equipe treinada por Zico e que também conta com André Santos, ex-seleção brasileira.

Até aqui, os dois artilheiros do campeonato são brasileiros: Elano, pelo Chennaiyin, e André Moritz, do Mumbai City. Guilherme Batata joga pelo NorthEast United. A liderança é do Atlético de Calcutá, time liderado pelo espanhol Luis García.