Francês Umtiti revela alívio por renovar contrato com o Barcelona antes da Copa

O zagueiro Samuel Umtiti celebrou a renovação de seu contrato com o Barcelona, em acordo anunciado pelo clube espanhol no último domingo. De acordo com o defensor da seleção francesa, foi importante para ele resolver essa situação antes do início da Copa do Mundo na Rússia, que começa na próxima quinta-feira.

"Eu me sinto mais leve, vou poder me concentrar no campo de jogo. Queria resolver isso antes do Mundial", afirmou o zagueiro, em coletiva de imprensa nesta sexta. "Eu esperava receber um contato do Barcelona e foi o que aconteceu. Eu havia dito que não tinha notícias sobre esse assunto e no dia seguinte chegamos a um acordo", relatou.

Bem-humorado, o técnico Didier Deschamps comentou o novo vínculo do atleta. "Quem mais deve estar feliz com a novidade é o gerente do banco dele. Acredito que Umtiti também está", brincou o treinador, especulando o quanto o defensor vai embolsar pelos cinco anos de contrato assinado com o clube espanhol.

A França se prepara para enfrentar os Estados Unidos em amistoso neste sábado, em Lyon, o último antes de a delegação deixar o país e se dirigir à Rússia. A seleção francesa vai participar do Grupo C do Mundial, no qual vai estrear contra a Austrália, no dia 16, em Kazan. Peru e Dinamarca completam a chave.