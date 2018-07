Francês Vieira se aposenta e assume nova função no Man City

Vieira conquistou a Copa do Mundo e a Eurocopa pela França, além de quatro títulos italianos na Inter de Milão e três vezes o Campeonato Inglês com o Arsenal. O francês ainda tem no currículo cinco Copas da Inglaterra -- quatro com o Arsenal e a conquista do ano passado com o City em Wembley.

Em sua nova função, ele vai trabalhar com as divisões de base e será um embaixador do clube.

"Sim, esse é o fim da minha carreira de jogador, mas esse cargo é um desafio fantástico para mim", disse Vieira numa mensagem em vídeo no site do Manchester City.

Vieira chegou ao City há 18 meses, como primeiro reforço contratado pelo técnico Roberto Mancini, e ajudou a equipe a encerrar um jejum de 35 anos sem títulos com a conquista da Copa da Inglaterra em maio.

Apesar de ter nascido no Senegal, Vieira mudou-se para a França ainda criança e jogou 107 partidas pela seleção francesa, incluindo a final da Copa do Mundo de 1998, vencida pela França por 3 x 0 sobre o Brasil em Paris. Ele também fez parte da equipe campeã da Europa dois anos depois contra a Itália.