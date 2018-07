Francisco Diá deixa comando do Oeste após derrota por 4 a 2

Francisco Diá não é mais o técnico do Oeste. O estopim para a saída dele foi a derrota para o Atlético-GO, por 4 a 2, na noite de terça-feira, em Goiânia, em jogo atrasado da 10ª rodada da Série B do Brasileiro. O substituto ainda não foi definido.

Enquanto o novo treinador não é definido, o preparador físico Fabiano assume interinamente o cargo - o próximo jogo do Oeste será contra o Luverdense, na sexta-feira, em Itápolis.

Francisco Diá deixa o Oeste após ficar apenas três jogos à frente do clube. Teve um empate sem gols em casa com o Icasa e derrotas para América-MG, por 3 a 0, e Atlético-GO, por 4 a 2. Antes dele, o técnico José Macena começou o campeonato no cargo.

A meta do novo treinador será livrar o Oeste do rebaixamento na Série B. Após 12 rodadas, o clube ocupa apenas a 17ª colocação, com 11 pontos, dentro da zona de rebaixamento.