Com apoio gremista, Ituano está pronto para surpreender o Inter

O Ituano é a principal surpresa entre os 16 clubes que estão nas oitavas de final da Copa do Brasil. Mas isso não é o bastante, e o time de Itu quer ir ainda mais longe. Para isso, precisa superar o favoritismo do Internacional. O primeiro jogo acontece nesta quinta-feira, às 19 horas, no Estádio Beira-Rio.

Independente do que acontecer nas oitavas de final, o Ituano já fez a sua parte na competição, eliminando dois times que estão na elite do Brasileiro - Joinville e Goiás - e um que está na Série C - Portuguesa. O clube de Itu não se encontra em nenhuma divisão do Nacional e disputa apenas a Copa Paulista neste segundo semestre, além da Copa do Brasil. Mesmo com o favoritismo sendo todo do Inter, o técnico Tarcísio Pugliese mostra confiança em seus jogadores.

"A gente sabe que Inter é favorito, pela história, pelo potencial financeiro... Aliás, a maior parte dos clubes classificados tem realidade diferente da nossa. A gente respeita o Inter, mas sabe que o favoritismo vai até a hora que a bola rola. Eliminamos Joinville, Goiás e Portuguesa, que são times tradicionais, e podemos surpreender lá no Sul", comentou o treinador.

Como vem embalado por quatro vitórias seguidas na Copa Paulista, Tarcísio Pugliese vai apenas promover a volta do lateral Dick, poupado contra o Paulista. O principal destaque do time é o atacante Ronaldo, ex-Guarani e Portuguesa, e artilheiro da Copa Paulista com cinco gols.

Se os paulistas recebem o apoio do Grêmio para poder treinar na capital gaúcha, a torcida tricolor também dá suporte ao time rubro-negro. A conta oficial do Ituano no Twitter republicou algumas mensagens de aficionados tricolores que torcem para que dê "zebra" na disputa do rival, o Internacional.