Frank Lampard é confirmado como novo treinador do Chelsea

Frank Lampard está de volta ao Chelsea. Maior artilheiro da história do clube pelo qual atuou por 13 temporadas, o ex-meia foi anunciado como novo técnico do clube, se tornando o primeiro treinador inglês da equipe londrina em 23 anos.

A contratação de Lampard, de 41 anos, é uma aposta - ele tem experiência de apenas uma temporada como técnico, no Derby County, da segunda divisão inglesa - e chega a um clube que não pode realizar contratações por um ano, além de ter ficado para trás de Manchester City e Liverpool na hierarquia do futebol inglês. Além disso, o Chelsea também vendeu recentemente seu melhor jogador, Eden Hazard, ao Real Madrid.

"Todo mundo sabe do meu amor por este clube e pela história que compartilhamos", disse Lampard, depois que o Chelsea anunciou sua esperada chegada com um contrato de três anos. "Estou aqui para trabalhar duro, trazer mais sucesso ao clube e mal posso esperar para começar."

Lampard marcou 211 gols pelo Chelsea, time que defendeu entre 2001 e 2014, tendo vencido três vezes o Campeonato Inglês e uma Liga dos Campeões. E depois de levar o Derby a quase subir para a primeira divisão inglesa, se tornou o 12º técnico do clube em 16 anos sob a posse de Roman Abramovich. Ele é o primeiro treinador inglês a dirigir o time como técnico efetivo desde Glenn Hoddle em 1996.

Como substituto de Maurizio Sarri, que durou apenas um ano no clube, voltando à Itália para treinar a Juventus, Lampard retorna a um time que estará na Liga dos Campeões e foi campeão da Liga Europa na temporada passada, mas ficou em terceiro lugar no Campeonato Inglês, a 26 pontos do campeão City.

Como o Chelsea não pode fazer contratações, as chegadas do norte-americano Christian Pulisic e do croata Mateo Kovacic, que assinaram antes da proibição, serão os únicos reforços para Lampard, tendo que recorrer a jovens das divisões de base.

"Eu sempre estarei de olho na base. Eu fui aquele jovem jogador há muito tempo e a única coisa que você quer é a sensação de que você pode entrar no time principal, que a estrada que divide a academia e o prédio principal é uma estrada que você pode atravessar".

O último ex-jogador do Chelsea a assumir o time como treinador foi Roberto di Matteo, que venceu a Liga dos Campeões e a Copa da Inglaterra em 2012, com Lampard em seu elenco. Ele foi demitido após apenas oito meses no comando.

Os dois primeiros jogos oficiais de Lampard como técnico do Chelsea serão contra o Manchester United, em 11 de agosto, pela rodada inicial do Campeonato Inglês, e diante do Liverpool, na Supercopa da Europa, em 14 de agosto, em Istambul.