Frank Lampard revela desejo de estender seu contrato como técnico do Chelsea

Frank Lampard revelou que quer estender seu contrato como técnico do Chelsea para se tornar parte de um projeto de longo prazo no clube inglês. O treinador ainda tem 18 meses restantes em seu acordo com time londrino e já manifestou o desejo de prorrogar o seu vínculo.

"Nos termos do meu contrato, parece que passou voando o tempo em que estive aqui", disse Lampard em entrevista coletiva. "Eu sabia que havia muitas circunstâncias no início que iriam tornar o ano passado de transição e talvez ligeiramente difícil", emendou o treinador.

Depois de levar o Chelsea ao quarto lugar na última temporada do Campeonato Inglês, Lampard agora trabalha para tornar o time candidato ao título, tendo supervisionado uma reconstrução do elenco que custou cerca de 220 milhões de libras (R$ 1,5 bilhão) na última janela de transferências.

"Agora eu sinto que adoraria fazer parte do projeto de longo prazo planejado aqui. As contratações que fizemos no verão, além de Thiago Silva, principalmente, eram contratações para agora para o futuro", destacou. Para esta temporada, além do zagueiro brasileiro, chegaram jovens jogadores valiosos, como o meia-atacante Kai Havertz, o lateral-esquerdo Ben Chilwell, o atacante Hakim Ziyech e o centroavante Timo Werner.

As novas contratações já causaram impacto positivo, com o Chelsea com a possibilidade de chegar ao topo da Premier League com uma vitória sobre o Leeds United neste sábado. A equipe de Londres perdeu apenas um jogo na competição e caminha para brigar pelo título, que não vem desde a temporada 2016/2017.

No entanto, Lampard sente que sua equipe precisa de mais tempo para poder se consolidar na luta pelos títulos, tanto da liga inglesa, como das competições europeias. "No momento, acho que estamos trabalhando em algo para o futuro e as pessoas estão ficando muito animadas e mencionam que estamos em um corrida pelo título este ano", disse ele.

"Eu sempre vi isso como um plano mais longo do que isso e pode demorar até o próximo ano para realmente acontecer, por causa do contratações, por causa do processo de adaptação", ponderou.