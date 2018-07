Frank Lampard sofre lesão e deve desfalcar o City na Rússia

O Manchester City derrotou o Tottenham por 4 a 1, em casa, neste sábado, mas nem tudo foi motivo de festa para o seu time. Afinal, o meia Frank Lampard se contundiu durante a partida e poderá desfalcar a equipe no decisivo duelo de terça-feira com o CSKA Moscou, fora de casa, pela Liga dos Campeões da Europa.

Após deixar o Chelsea, Lampard foi contratado pelo New York City, que o cedeu por empréstimo ao Manchester City. O meia vem se destacando pelo seu novo clube, mas se contundiu neste sábado, sendo substituído aos 28 minutos do primeiro tempo pelo brasileiro Fernandinho.

Após o jogo, o técnico Manuel Pellegrini exibiu pessimismo ao comentar a possibilidade de Lampard enfrentar o CSKA Moscou. "Frank tem uma lesão muscular. Vamos ver amanhã após o exame, mas, nesse momento ele não vai viajar para a Rússia", afirmou.

Com apenas um ponto em dois jogos, o Manchester City é o terceiro colocado do Grupo E da Liga dos Campeões, atrás de Bayern de Munique (seis pontos) e Roma (quatro pontos). Por isso, o duelo com o CSKA Moscou é decisivo para o futuro do time inglês no torneio continental.