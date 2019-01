Frankfurt empata com Werder Bremen fora de casa e sobe para 4º no Alemão

Em jogo movimentado, o Eintracht Frankfurt buscou o empate em 2 a 2 com o Werder Bremen neste sábado, fora de casa, no Weserstadion, pela 19.ª rodada do Campeonato Alemão e, com isso, entrou no grupo dos quatro melhores colocados da competição.

O resultado coloca o Frankfurt, agora com 31 pontos, entre os quatro melhores times do torneio provisoriamente, já que o RB Leipzig, que tem a mesma pontuação, mas caiu para a quinta colocação por ter menos gols marcados, ainda joga na rodada e precisa de um empate para retomar o quarto posto. Com uma campanha irregular, que o impede de se aproximar do pelotão da frente, o Werder Bremen soma 26 pontos e ocupa a 11ª posição na tabela.

O meia Maximilian Eggestein abriu o placar a favor do Bremen no começo da partida. Pouco depois, o croata Ante Rebic deixou tudo igual, dando mais justiça ao placar da partida, que foi equilibrada em quase toda a primeira etapa.

No segundo tempo, os mandantes novamente ficaram à frente do marcador, com um gol do meia alemão naturalizado austríaco Martin Harnik, que foi às redes aos sete minutos.

Os visitantes não desistiram e chegaram ao empate pelos pés do francês Sebastian Haller, em cobrança de pênalti.

A rodada do Campeonato Alemão segue neste domingo com mais dois jogos. Terceiro colocado, o Bayern de Munique enfrenta o Stuttgart em casa para retomar a vice-liderança. Mais tarde, o duelo entre Fortuna Düsseldorf e RB Leipzig encerra a 19ª jornada.