Frankfurt vence e afunda ainda mais o Greuther Fürth

O time de Frankfurt foi aos 42 pontos, mesmo número do Schalke, mas está em desvantagem no número de gols marcados. O Bayer Leverkusen, terceiro colocado, tem 48 pontos. Já o Greuther Fürth segue convivendo com o fantasma do rebaixamento e é o lanterna da competição, com apenas 15 pontos.

Precisando desesperadamente da vitória, o Greuther Fürth foi para cima e abriu o placar logo aos dois minutos, com Djurdjic, de cabeça. Apenas 11 minutos depois, no entanto, Inui bateu de fora da área e deixou tudo igual.

Já na segunda etapa, o Eintracht Frankfurt tomou conta do jogo e marcou o segundo, aos 13 minutos, com Aigner. Mais dez minutos e os donos da casa voltaram a marcar, desta vez com Meier, que aproveitou sobra de fora da área e bateu cruzado. Sararer ainda chegou a descontar, mas a reação do Greuther Fürth parou por aí.