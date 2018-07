Frases da semana: 'Carlos Miguel vai acabar com o São Paulo'

A política no futebol brasileiro foi o centro das atenções nesta semana. Dos clubes à Confederação Brasileira de Futebol, reclamações e desentendimentos dominaram os noticiários e criaram polêmicas que devem continuar nos próximos dias.

No São Paulo, o racha entre o atual presidente, Carlos Miguel Aidar, e Juvenal Juvêncio terminou em troca de farpas e o afastamento do ex-mandatário das categorias de base do clube. Na equipe, o atacante Alan Kardec também provocou reações, vindas de seu antigo clube, o Palmeiras, em torno da troca de camisas.

Mais uma vez casos de racismo foram vistos no futebol. Estreante pelo mexicano Queretáro, Ronaldinho Gaúcho foi vítima de comentários ofensivos por parte de um político local. Em Porto Alegre, a gremista Patrícia Moreira, flagrada xingando o goleiro do Santos, Aranha, de macaco, afirmou que quer mudar sua imagem e virar uma referência contra o preconceito. Confira em frases grandes acontecimentos da semana.

"O Carlos Miguel é um predador que vai acabar com o São Paulo. Ele está demitindo todo mundo como um maluco e eu disse isso para ele. A traição é um processo terrível do ser humano e ele está traindo todos aqueles que o apoiaram."

Juvenal Juvêncio, ex-presidente do São Paulo

"A situação dos técnicos. Eu sou dirigente do clube, tenho planejamento a médio e longo prazos. Se esse técnico hoje, na minha concepção, é válido para o meu projeto esportivo, não é possível que daqui um mês ele não seja mais válido. Então essa maneira de trabalhar, em que os técnicos estão com a faca no pescoço, perdem dois jogos e são mandados embora... Como é que o cara faz um projeto de longo prazo? Como é que ele fala: eu vou ter um esquema tático mais ousado? O cara trabalha pressionado, em cima do resultado.

Mauro Silva, auxiliar pontual da seleção brasileira

"Vamos ver se eles vão cair na esparrela (armadilha) do Aranha de novo"

Felipão, técnico do Grêmio, sobre caso de racismo

"Eu quero, não só dentro da Arena, mas em outros estádios, na vida social, ser um símbolo contra o racismo. Pretendo mudar essa imagem. Ser um exemplo que englobe todos os times, torcidas"

Patrícia Moreira, gremista flagrada proferindo ofensas racistas contra Aranha

"CBF, você é uma vergonha, vergonha, vergonha"

Emerson Sheik, jogador do Botafogo

"Em um contrato de quatro anos, ele não poderia abrir mão de R$ 5 mil se gostasse do Palmeiras? Não é uma quantia grande nem para ele nem para o Palmeiras. E ele não nos deu a última palavra"

José Carlos Brunoro, diretor-executivo do Palmeiras, sobre Alan Kardec

Fiquei sem compreender

"Eu sabia que haveria a possibilidade, pelo trabalho, minha, como do Muricy, Abel, Marcelo (Oliveira) e Cuca. Os profissionais que eu via (que poderiam ser escolhidos) pelo momento, e não por serem melhores. Mas foi pelos critérios adotados, os porquês (da decisão), que fiquei sem compreender. As escolhas das duas áreas, tanto técnico como do comando"

Tite, técnico de futebol, sobre opção da CBF

"Fui assaltado pela última vez!"

Alexandre Kalil, presidente do Atlético-MG após time ser prejudicado pela arbitragem

"Realmente, eu tento ser tolerante, mas detesto futebol e o fenômeno de idiotice que ele produz. Eu detesto ainda mais porque as pessoas inundam as avenidas fazendo-nos chegar duas horas mais tarde em casa. E tudo isso para ver um macaco... Brasileiro, mas ainda assim um macaco. Isso é um circo ridículo"

Carlos Manuel Treviño Núñez, político mexicano

"Os clubes só pagam dívidas. Os jogadores de R$ 50 mil são considerados ruins. Esses clubes inflacionam o mercado. Se me derem jogadores de R$ 200 mil de graça, eu não aceito. Para eles chegarem no patamar de gestão da Chapecoense, vai demorar alguns anos para se adaptar à nova estrutura, de pagar as contas em dia."

Sandro Pallaoro, presidente da Chapecoense