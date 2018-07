Fratura afasta atacante Quagliarella da Juventus A Juventus confirmou nesta segunda-feira que o atacante Quagliarella sofreu uma fratura no osso malar do seu rosto e irá desfalcar a equipe por tempo indeterminado. O jogador se machucou no início do duelo com o Lecce, no último domingo, pelo Campeonato Italiano, e precisou ser substituído por Matri, autor do gol da equipe de Turim da vitória por 1 a 0 sobre o rival, fora de casa.