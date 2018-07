Fratura na costela tira Ander Herrera do Manchester United

O técnico Louis van Gaal ganhou mais um problema por lesão no Manchester United. Em meio a uma temporada marcada por problemas físicos no clube, o treinador agora perdeu o espanhol Ander Herrera. O meio-campista sofreu uma fratura na costela diante do West Ham, no último sábado, e ficará afastado do futebol.

O Manchester United confirmou o problema em seu site oficial, mas não revelou o tempo previsto para a recuperação. Contratado junto ao Athletic Bilbao para esta temporada, Herrera já havia ficado de fora de algumas partidas da equipe no início do Campeonato Inglês, também lesionado.

No total, dez jogadores do Manchester United já ficaram afastados por contusões nesta temporada. Atualmente a equipe não pode contar, além de Herrera, com Carrick, Ashley Young e Phil Jones. Todos eles estão fora do confronto diante do Everton, neste domingo, pelo Campeonato Inglês.