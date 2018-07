Fratura na costela tira Elias do Corinthians por dois meses

O volante Elias é mais uma problema para o Corinthians na sequência do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, em seu primeiro jogo após a volta da seleção brasileira, eliminada precocemente na Copa América Centenário, o jogador fraturou uma costela em uma dividida com o zagueiro Gum, do Fluminense, ainda no primeiro tempo da derrota corintiana por 1 a 0, em Brasília, e vai desfalcar o time por dois meses.

A constatação da lesão foi feita com exames médicos em um hospital de Brasília, pouco após o jogo no estádio Mané Garrincha. Assim, Elias vai desfalcar o Corinthians por várias rodadas do Brasileirão e só voltará a jogar em meados de agosto. Além de Elias, o Corinthians também pode perder o goleiro Walter, que deixou o campo no intervalo do jogo contra o Fluminense para dar lugar a Cássio. O titular da posição sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa e deve ser reavaliado nesta sexta-feira, quando a delegação corintiana retornará para São Paulo.

Neste domingo, o Corinthians jogará contra o Botafogo, no estádio Itaquerão, na capital paulista, pela nona rodada do Brasileirão. Quem também não jogará é o zagueiro Yago, expulso contra o Fluminense. O volante Cristian, que cumpriu suspensão nesta quinta-feira, é dúvida por sentir dores musculares.