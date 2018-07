Fratura na face tira Alecsandro do Flamengo por 35 dias

O atacante Alecsandro, do Flamengo, foi submetido a uma cirurgia nesta quinta-feira, que levou mais de quatro horas, para reparar uma fratura na órbita superior do olho direito. Ele sofreu o trauma durante a partida disputada na última quarta contra o América-RN, no estádio do Maracanã, no Rio, pela rodada de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Alecsandro deverá ficar fora de suas atividades por pelo menos 35 dias. Esse foi o prazo inicial dado pelo médico Augusto Cesar, que comandou a cirurgia em um hospital da Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade.

No Flamengo, no entanto, dirigentes e comissão técnica já começaram a trabalhar com a hipótese de Alecsandro não atuar mais nesta temporada. De acordo com os médicos do clube, a reação nos próximos dias é que vai determinar com mais precisão o tempo de recuperação.

No jogo contra o America-RN, ao se chocar com um adversário, o zagueiro Cleber, Alecsandro teve um afundamento no local do trauma. Ficou desesperado, deixou todos do time nervosos e só se acalmou horas depois dos primeiros exames, já no hospital onde foi submetido à cirurgia.