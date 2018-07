Fratura na fíbula tira Dedé de combate até 2013

RIO - A fase é mesmo negra em São Januário. Além das quatro derrotas seguidas e do ambiente de pressão sobre o presidente Roberto Dinamite, o Vasco perdeu o zagueiro Dedé para o restante da temporada. O defensor sofreu uma fratura na fíbula da perna esquerda na derrota por 2 a 1 para o Internacional, na última quarta-feira. "Foi constatada uma fratura incompleta, ou seja, pequena, na fíbula da perna esquerda", relatou o médico Fernando Mattar, que estipulou em, no mínimo, 30 dias de imobilização do local.

Vale lembrar que Dedé perdeu dois meses de ação com um edema ósseo na mesma perna, ainda no primeiro turno. A lesão é mais um baque para o técnico Marcelo Oliveira, que também sofre no ataque com as lesões de Carlos Tenorio e Alecsandro. São muitos os problemas para a partida deste sábado contra o Corinthians, no Pacaembu. Além das ausências, a equipe está sem confiança pela série de insucessos e o clima negativo. "Quanto mais estruturados estivermos em todos os aspectos que cercam o time, melhor. Mas existe uma instabilidade", admitiu o treinador.

A segurança foi reforçada em São Januário para o treino desta quinta, mas não houve incidentes. A preocupação maior agora é rearrumar um time que perdeu consistência com a saída de jogadores importantes (por negociação ou lesão) e do demitido Cristóvão Borges. "Podemos modificar nomes ou atitudes para tentar sustentar as vitórias quando as oportunidades aparecerem. Não é normal para um time da grandeza do Vasco deixar escapar os resultados dessa forma", lamentou Marcelo Oliveira.