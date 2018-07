Fratura no pé afasta volante Xabi Alonso do Real Madrid por três meses

MADRI - Uma fratura no dedo do pé direito afastará o volante Xabi Alonso por um longo período no Real Madrid. Nesta quarta-feira, o clube confirmou a gravidade da contusão depois que o jogador foi submetido a exames médicos e revelou que a nova lesão deverá deixá-lo longe dos gramados por até três meses.

A contusão ocorreu no treinamento do Real desta quarta-feira, na véspera do confronto diante do Al Sadd. Na quinta, o time espanhol enfrentará os catarianos pela disputa do torneio amistoso Troféu Santiago Bernabéu. Será o reencontro dos madrilenhos com o ídolo Raúl, hoje jogador do Al Sadd.

Mas a partida também marcaria o retorno de Xabi Alonso ao futebol. O volante foi operado no início de junho por conta de uma pubalgia, que o afastou da campanha da seleção espanhola na Copa das Confederações e da pré-temporada do Real Madrid. A expectativa era de que ele voltasse a atuar nesta quinta, mas com a nova lesão o retorno terá que ser adiado.