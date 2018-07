Fratura tira Caio Mancha da Portuguesa até o fim do ano

Segundo o departamento médico, o jogador precisará passar por uma longa fase de repouso para se recuperar. Calcula-se que ele só possa voltar ao trabalho com bola em janeiro de 2015, o que o impede de ajudar o time na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série B.

Com isso, o atacante é desfalque certo para o duelo contra o Náutico nesta terça-feira, às 21h50, no Estádio do Canindé, em São Paulo. Além do ex-jogador do Palmeiras, o meia Allan Dias e o lateral-esquerdo Régis levaram o terceiro cartão amarelo e cumprirão a suspensão automática.

Por outro lado, o meia Gabriel Xavier, destaque do time até agora, retorna de suspensão. Com 19 pontos, a Lusa ocupa a 18.ª posição, mas continua na busca para escapar do rebaixamento.